Kendall Jenner anne olmak istiyor

Devin Booker ile aşk yaşayan ünlü model Kendall Jenner, anne olmak istediğini açıkladı. 25 yaşındaki Jenner, “Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum” dedi.

Jenner, daha önce verdiği bir röportajda, “Bazen yeğenlerimle oynamak çok eğlenceli geliyor, bazen de onlara ‘Haydi, annenize gidin’ diyorum” şeklinde konuşmuştu.

AİLEDE ÇOCUĞU BULUNMAYAN TEK KİŞİ

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile Kanye West’in North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu var.

Khloe Kardashian’ın Tristan Thompson ile birlikteliğinden 2018 yılında True adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Kylie Jenner-Travis Scott çiftinin Stormi Webster adında bir kızı bulunuyor.

Kourtney Kardashian’ın Scott Disick ile birlikteliğinden Mason Dash, Penelope Scotland ve Reigen Aston adında üç çocuğu var.

Kendall Jenner ise ailede henüz çocuğu bulunmayan tek isim…

“GÖZLER ÖNÜNE SERMEM”

“Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim” diyen Jenner, hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtmişti.

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