Kendall Jenner arkadaşının düğününde ‘uygunsuz’ giyinmekle suçlanıyor

Kendall Jenner en yakın arkadaşlarından Lauren Perez'in düğününde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

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Kendall Jenner, en yakın arkadaşlarından Lauren Perez’in düğününde ‘uygunsuz kıyafet seçimi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

26 yaşındaki Jenner, arkadaşının 2021 yılının kasım ayında gerçekleşen düğününde Bella Hadid ile birlikte nedime olarak görev yaptıktan sonra, İngiltere merkezli Monot tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.

Ancak Jenner’in geometrik şekillerle süslü dekolteli elbisesi, önceki gün yeniden gündeme geldi.



Lauren Perez’in düğünden yaptığı paylaşımların ardından Kendall Jenner sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Bir kişi, “Çok yakın arkadaşının düğününde uygunsuz kıyafet @kendalljenner senin adına utanıyorum” yorumunu yaparken bir başkası da “Bunu giymek çok saygısızca. Her fotoğrafta gelini değil, onu görüyorsun” diye yazdı, bir diğeri ise “Gelin 101 nasıl gölgede bırakılır” diye ekledi.

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