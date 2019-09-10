Kendall Jenner Brad Pitt hakkında ilginç bir itirafta bulundu

Dünyanın en çok kazanan modeli unvanına sahip olan Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Jimmy Fallon’un programına katıldı. Sohbet sırasında ise ünlü oyuncu Brad Pitt hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Eniştesi Kanye West’in Sunday Service ayininde Brad’i gördüğünü söyleyen Kendall “Görür görmez ‘Gitmeliyim’ diye düşündüm” dedi…

Jenner ayin sırasında yaşananları şöyle anlattı: “Ayine o da gelmişti. Bildiğim kadarıyla daha önce de katılmıştı ancak ilk defa benim de katıldığım bir ayinde oradaydı. Bu yüzden biraz erken ayrıldım. Yıllandıkça daha da yakışıklılaşıyor. Görür görmez ‘Gitmeliyim’ diye düşündüm. ‘Asla süper kahramanınla tanışma’ derler. Bilemiyorum. Onu çok seviyorum. Ben de ‘Bunu bu seviyede bırakacağım ve gideceğim’ diye düşündüm. Geriliyorum…”