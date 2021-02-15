Kendall Jenner içini döktü

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter’da “Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim” yazısı üzerine bir mesaj yayınladı.

25 yaşındaki model “Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor” yazdı.

Jenner takipçilerine, “Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir” diye seslendi.

Öte yandan Jenner, reality show yıldızı ablası Kim Kardashian’a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel koleksiyonunun tanıtımını yaptı.

Jenner gündeme damga vuran iddialı pozlarından bazılarını sosyal medyadan da yayınladı.