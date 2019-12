Kendall Jenner kitabını elinden düşürmedi

Geçen gün yakın arkadaşı Bella Hadid ile bir teknede görüntülenen Jenner, bu kez onsuz çıktığı tekne turunda görüntülendi.

Turuncu bikinisi ve kusursuz fiziğiyle göz dolduran genç model, teknede yüksek bel beyaz bir pantolon ve yeşil bir ceket giydi.

Zaman zaman teknedeki arkadaşlarıyla vakit geçiren Jenner, vaktinin çoğunu elindeki kitaba ayırmayı tercih etti.

24 yaşındaki süper model, Chelsea Handon’ın Tonight I’m With Someone Else kitabını okuduğu görüldü.