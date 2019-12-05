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Kendall Jenner ve Bella Hadid aynı teknede
Kendall Jenner ve Bella Hadid aynı teknede
Kendall Jenner ve Bella Hadid dün Florida'da teknede arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Güzel modeller samimi pozlarıyla dikkar çekerken, Bella Hadid de tek başına jetskiye bindi.
Magazin 5 Aralık 2019 - 12:17

Florida kıyılarında bir teknede görüntülenen ünlü modellere Kendall Jenner’ın ablası Kourtney Kardashian da eşlik etti. Daha sonra Miami sahillerine inen ünlü isimler, kusursuz fizikleriyle adeta görenleri kıskandırdı.

24 yaşındaki Kendall Jenner, yine vazgeçemediği bikini markasını seçti. Frankies Bikinis markasının yılan derisi desenli bikinisi 260 dolar, yani 1.495 Türk lirası.

Kylie Jenner da bu markanın bikinisini paylaşmış ve saatler içinde stokları tükenmişti.

Tekne gezisinde Kendall Jenner’ın, Bella Hadid’in üstüne çıktığı dakikalar ise seksi modellerin ne kadar eğlendiğinin kanıtıydı.

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