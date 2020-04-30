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Kendall Jenner, yapılan skandal yorumlara yanıt verdi
Kendall Jenner, yapılan skandal yorumlara yanıt verdi
ABD'li ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülendi. Adı sık sık basketbolcularla anılan Jenner, kendisi hakkında, "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına verdiği tepkiyle gündeme oturdu.
Magazin 30 Nisan 2020 - 12:42

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, NBA takımlarından Phoenix Suns forması giren Devin Booker ile beraber görüntülendi.

Sık sık basketbolcularla adı yan yana gelen Kendall’a bir sosyal medya kullanıcısı, “NBA oyuncuları Kendall’ı paslaşıyor” şeklinde skandal bir yorumda bulundu. Söz konusu paylaşım Twitter’da da gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

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Kendall için yapılan yorumlar sadece bu kadarla kalmadı. Bir başka kullanıcı, “Belki de o basketbolcularla paslaşıyordur” dedi. Bu çirkin yorumların ardından Kendall, sessizliğini bozdu.

Twitter’da söz konusu paylaşımı alıntılayarak yanıt veren ünlü model, “Bana cinsel organımı tam olarak kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar” dedi.

DepoPhotos

Jenner’ın bu yanıtı 600 bine yakın beğeni aldı.

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