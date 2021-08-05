Kendall Jenner’a milyon dolarlık dava

İtalyan moda markası Liu Jo, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a dava açtı. Fotoğraf çekimine katılmadığı gerekçesiyle açılan davada tazminat olarak milyon dolarlar isteniyor.

SOZCU.COM.TR

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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın başı 2 yıl önce yaşanan bir olay yüzünden derde girdi. İtalyan moda markası Liu Jo, aralarında imzalanan anlaşmanın kurallarına uymadığı için Kendall Jenner’a dava açtı.

Reuters’ın haberine göre, dava dilekçesi New York Manhattan Bölge Mahkemesi’ne sunuldu.

Liu Jo yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Jenner’la iki fotoğraf çekimi için Temmuz 2019’da anlaşmaya vardık. Bu iki çekimden biri 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu çekimlerini tamamladık. Ancak 2020 Sonbahar/Kış koleksiyonu için tasarlanan çekimler corona virüs pandemisi sebebiyle ertelendi. Jenner’a ulaşmaya çalıştık, ancak temas kuramadık…” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, sözleşme kapsamında Jenner’a 1,35 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fotoğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.

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