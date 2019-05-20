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Kendall karnını sevdi, Hailey hamile haberleri gündeme geldi
Kendall karnını sevdi, Hailey hamile haberleri gündeme geldi
Geride bıraktığımız yılın son aylarında beraberliklerini evlilikle taçlandıran Justin ve Hailey Bieber çiftinden şimdi de bebek haberleri gelmeye başladı.
Magazin 20 Mayıs 2019 - 07:50

İlişkilerini kısa süre içinde nikah masasına taşıyan ve sonrasında da sosyal medya hesaplarından güzel giden evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan çiftten Hailey Bieber geride bıraktığımız akşam ünlü isimlerin katıldığı bir partide boy gösterdi. Gece boyunca eğlenen Hailey’in sosyal medyada paylaşılan bir videosu ile henüz 20’li yaşlarındaki Hailey’nin bebek beklediği şeklinde yorumlandı. Hailey Bieber’ı dans edip şarkı söylerken gördüğümüz videoda bir anda yanında bulunan Kendall Jenner’ın onun karnını sevmesi ve çevresindekilerin tepkisi dikkat çekiyor.

 

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