Kendall kız arkadaşlarıyla buluşunca…

Ailece yaptıkları televizyon şovu üzerinden dünya çapında şöhrete ulaşan Kardashian ailesinin bir üyesi olan Kendall Jenner, güzelliğiyle kısa zamanda öne çıkmayı başardı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhretin ve servetin sahibi olan Kendall renkli yaşantısını gözler önüne sergilemekten geri durmuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 106 milyon takipçisi olan Kendall, kız arkadaşlarıyla buluştuğu pazar gününden bir selfieyi hesabından paylaştı. Dört milyona yakın beğeni alan fotoğrafı ‘Kızlarla pazar günü’ notuyla paylaştı.