Kendall ‘Resmen aşk yaşıyorum’ notuyla paylaştı

Kardashian ailesinin bir ferdi olarak özel hayatını gözler önünde yaşayan 24 yaşındaki Kendall Jenner, kamera karşısında yaşamanın getirdiği rahatlıkla sosyal medya hesabından da son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

Yer aldığı etkinliklerden yayınladığı fotoğrafların ötesinde Jenner, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir tatilden bikinili pozlarını da yine takipçileriyle paylaştı. 123 milyon takipçisi olan Kendall, ‘Ben bu bikiniyle resmen aşk yaşıyorum’ notuyla birkaç farklı kareyi hayranlarının beğenisine sundu.

Saatler içerisinde binlerce beğeni alan bikinili pozlar, aynı zamanda Kendall’ın güzelliği ve çekiciliği üzerine yapılmış onlarca yoruma sahne oldu.



