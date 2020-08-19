Kendall’ın basketbolcu aşkı bitmiyor! Aylar sonra yeniden birlikteler

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi üyelerinden Kendall Jenner, aylar sonra yeniden yıldız basketbolcu Devin Booker ile birlikte görüntülendi.

Modellik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 24 yaşındaki Jenner’ın adı sık sık NBA yıldızlarıyla birlikte anılıyor.

Daha önce Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla birlikte olan Jenner, Booker’dan kopamamış gibi görünüyor.

İlk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken birlikte görüntülenen çift, aşk iddialarını reddetmişti. Booker, takımı Phoenix Suns play off yarışından elenince Florida’dan California’ya döndü.

İkili Booker’ın köpeğiyle birlikte bir pet shop çıkışında kameralara yakalandı. Muhabirleri karşılarında görünce rahatsız olan Booker ve Jenner hızlı hareketlerle araçlarına yöneldi.

Çiftin tekrar bir araya gelmesi, ‘aşk yeniden alevlendi’ yorumlarına neden oldu.