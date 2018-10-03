Kendi, ölümden döndüğü anları anlattı

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Pembe renk kıyafetler ile görmeye alışık olduğumuz şarkıcı, kahverengi sonbahar tonlarındaki elbisesi ile dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kendi her şeyin yolunda gittiğini hatta çok rayında olduğu için nazara geldiğini belirtti. Kendi, “Artık çok nazara geldiğimi düşünüyorum, geçen gün banyoda çok fena düştüm ayaklarım resmen yerden kesildi inanın ölümden döndüm diyebilirim. Şükürler olsun ki bir şey olmadan atlattım” dedi.

“YILDIZ TİLBE NASIL BÖYLE BİR HATA YAPAR?”

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde çıkan Yıldız Tilbe'nin parfümünü beğenmedi haberlerine açıklık getiren şarkıcı, “Evet beğenmedim Yıldız nasıl böyle bir teknik hata yapabilir? En son açıkhavada sıktığı okyanus kokusunu bir parfüm yorumcusu olarak hiç beğenmedim. Hatta şuan ofise gidiyorum, Yıldız Tilbe için mis kokulu hayvansal notaların olduğu pudralı güzel bir parfüm hazırlayacağım ve hemen kargo ile kendisine ulaştıracağım” dedi. Kendi, gazeteciler ile gerçekleştirdiği kısa sohbetin ardından parfümünü hazırlamak için ofisinin yolunu tuttu.