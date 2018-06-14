Kendi soruyor: ‘Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’

Yaz ayının gelmesiyle birlikte şarkıcılar yeni çalışmalarını gün yüzüne çıkarmaya başladı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Kendi oldu.

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Kendi, ‘Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Aysel Enez'e, müziği ve aranjesi Barış Engurlu’ya ait ‘Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ şarkısının süpervizörlüğü Kadir Şeker imzasını taşıyor. Sevişelim mi? Dövüşelim mi?’ şarkısının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde Şile Sahilköy'de çekildi.

31 yaşındaki şarkıcı, yeni teklisi hakkında, “Bolca dinleyeceğimiz şarkılar arasında yer almaya aday bir parçaya imza attık. Bu yaz bizim yazımız, sevenlerime bolca bu soruyu soracağım” dedi. Kendi, canlı performansları ve tarzı ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.