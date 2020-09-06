‘Kendi yatağımda aldatıldım’ diyen Merve Bayraktar’dan eşi Ufuk Bayraktar ile mutluluk pozları

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, kendisinin aldatıldığına dair eşini ifşa etmiş ve boşanacağını açıklamıştı. Ancak çiftin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım Merve Bayraktar'ın eşi Ufuk ile arasını düzelttiğini gösterdi.

Merve Bayraktar, oyuncu eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisini aldattığını iddia etmiş ve eşini ifşa etmişti. İkilinin cephesinden yaşanan bu gelişmeler sonrasında bir hareket gelmezken,Ufuk Bayraktar’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Ailesiyle birlikte tatile çıkan ve burada çekilmiş fotoğrafları kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaşan Ufuk Bayraktar’ın son derece mutlu olduğu görüldü.

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar’ın da içinde bulunduğu bu kareler sonrasında tarafların aralarındaki sorunları çözdüğü düşünülürken, akıllarda Merve Hanım’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Kendi yatağımda aldatıldım” isyanı kaldı.

Merve Bayraktar sosyal medya hesabından eşi Ufuk Bayraktar tarafından aldatıldığını iddia etmiş ve eşi ile başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti.

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar boşanma davası açacağını da belirtmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu söyleyip, eşinin kendisini affetmesini istemişti.

Eşi ve çocuklarıyla tatile giden Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını yayınladı. Bayraktar kötü yorumların önüne geçmek için de fotoğrafları yoruma kapadı.