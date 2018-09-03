‘Kendi’nin ürünleri bayat!’ iddiasına ilk ağızdan açıklama

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Geride bıraktığımız gün hakkında çıkan haberlere 2. Sayfa programına cep telefonuyla bağlanarak açıklık getiren Kendi, bunun işten çıkardıkları bir eski çalışanının şantajı olduğunu söyledi. Eski erkek çalışanı hakkında savcılığa başvurduklarını söyleyen ve kendisinin üç aydır ifade vermesini beklediklerini aktaran Kendi, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

“Benim kozmetik şirketim ve mağazam var, iş başvurusunda bulunan bir erkek arkadaşa mağazamızda erkek çalışan istemediğini söyledik. O da ailesine bakmak zorunda olduğunu paraya çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İş yerinde temizlik işlerine bakabileceğini söyleyince onun durumundan ötürü işe aldık. Ancak birkaç gün içerisinde hakkında gelen şikayetler ve olumsuz hareketleri yüzünden işten çıkardık. Bu eski tarihli ürünler konusuna gelince, iş yerinde atılması için depoda duran eski tarihli ürünlerimizden almış ve gerek sosyal medya hesabından ve gerekse telefon üzerinden müşterilerimize ulaşarak yalan yanlış şeyler söylemiş. Bizden de yalanlarını paylaşmamak için 15 bin lira istedi ve bize şantaj yaptı. Zaten bu arkadaşın sistemi buymuş, daha önceki iş yerinde de benzer şeyler yaptığı için işten çıkarılmış. Şu anda şikayet dosyamız savcılıkta ve kendisinin üç aydır ifade vermesini bekliyoruz. Firmamın kontrol dışında iş yapıyor olması imkansız, biz sürekli olarak denetleniyoruz, böyle bir şeyin olması mümkün değil…”