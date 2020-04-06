‘Kendisini koruyor sokağa atıyor!’ Bade İşçil isyan etti…

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından birbiri ardına paylaşımlarda bulununca olayın vehameti gün yüzüne çıktı. Son olarak bu tarz bir paylaşıma Bade İşçil de imza attı.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hergün artırılırken, vatandaşlar da kendi çapında virüse karşı tedbirlerini alıyor. Ancak alınan önlemler sonrasında kullanılan maske ve eldivenlerin sokağa gelişigüzel atılması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Boş sokaklardan paylaşılan eldiven ve maske görüntüleri oyuncu Bade İşçil’i de isyan etti. Sokaklardaki bu çirkin ve bir o kadar da tehlikeli görüntüyü takipçilerine ileten İşçil, duygularını ‘pes’ sözüyle dile getirdi.

İşçil’in bu paylaşımının altına çok sayıda takipçisi yorumda bulundu. Bunlar arasında belki de konuyu en iyi özetleyeni: “Kendisini koruyor sokağa atıyor” yorumu oldu.