Kerem Bürsin: Aklınızdan geçen küfürleri düşünün

Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla toplumun kadına verdiği değer ve önem üzerine çarpıcı satırlar kullandı. Bürsin, günlük dilde kullandığımız kelimelerin pek çoğunun kadını ötekileştirdiğini ve onu aşağıladığını iddia etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, bu defa da günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin kadınlar için ne kadar yaralayıcı ve ötekileştirici olduğu yönünde bir paylaşıma imza attı. Bu proje için özel olarak yapılmış çekimleri Instagram hesabından paylaşan ve farkındalık yaratmaya çalışan yakışıklı oyuncu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir toplumun kadına verdiği değeri, saygıyı o toplumun dil kullanımı üzerinden anlayabiliriz. Biz erkekler, çoğu zaman kullandığımız kelimelerin, söylediğimiz sözlerin nasıl bir etki yarattığını, özellikle kadınlara neler hissettirdiğini düşünmüyoruz. Gündelik hayatımızda kullandığımız dil genellikle erkekleri kahramanlaştıran, kadınları ise aşağılayan söylemler içeriyor. Maalesef bu söylemler, kadının güçsüz, korunmaya muhtaç bireyler olduğu fikrini beslerken yetmezmiş gibi bir de toplumda ikincil konumda oldukları fikrini her gün yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor. ‘'Normalleşmiş'' kabul edilen ve her gün kendi hemcinslerim tarafından duymaya alışık olduğum küfür ve hakaretler bunun çok iyi bir örneği. Kadının cinsel organı şiddete maruz kalan, erkeğinkiyse şiddet uygulayan ve güçlü bir misyona sahip, kullanılan küfürlerde. Şimdi sizleri, erkekleri, bende dahil, kullandığımız dili düşünmeye davet ediyorum. Gün içerisinde farkında olmadan tükettiğimiz kelimelerin bir kadına neler hissettirebileceğini…

Dilin ve kelimelerin gücü tartışılamaz. Değişim sağlamak için en basitinden, kendi dilinle başla. Fotoğraftaki harflerle aklınızdan geçen küfürleri düşünün. Hepsi kadınları aşağılayan, küçümseyen, cinsiyetçi söylemler.”