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Kerem Bursin: Beni karıştırmayın
Kerem Bursin: Beni karıştırmayın
Oyuncu Kerem Bursin, eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'yla ilgili soruları duyunca dikkat çekici bir tepki verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Mart 2020 - 07:16

Arkadaşları ile yemek yediği restorandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Kerem Bursin, eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz ile aşk yaşamasının peşine gerçekleşen açıklamalardan ve sorulardan sıkıldığını söylerken ‘Artık beni bu olaya karıştırmayın’ dedi.

Bursin, ‘Cem Yılmaz siz iki yeni sevgiliye mutluluklar dilerim demenizden sonra bir bu eksikti açıklamasını yaptı, buna ne diyeceksiniz?’ sorusuna yanıt verdi. Bursin “Ben bu konuda diyeceğimi zaten dedim, herkes mutlu olsun dedim” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme: 07:17 - 09.03.2020
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