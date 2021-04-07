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Kerem Bürsin kafeye gidenlere ‘salak’ dedi, tepki yağdı

Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncusu Kerem Bürsin, kafelerde maskesiz oturanlara, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedi. Oyuncuya tepki yağdı. 

Güncellenme: 12:15, 07/04/2021
Hayat HaberleriMagazin

FOX TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, rol arkadaşıyla Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında ağır sözler sarfetti.

Çift, canlı yayında takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Bir ara konu pandemiyle geldi.
Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, şu sözleri sarfetti:

“SALAKSINIZ” 

“Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin “Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya Affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız..  Ailelerinizi insanları bir düşünün.”

Bürsin, bu sözleri sarfettiği sırada şoke olan Hande Erçel bir şey diyemedi. Kerem Bürsin’e sosyal medyadaki tüm mecralardan tepki yağdı.

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Yayınlanma Tarihi:11:44,