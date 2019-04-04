Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kerem Bürsin noktayı koydu
Kerem Bürsin noktayı koydu
Oyuncu Kerem Bürsin uzun bir süredir ilişki yaşadığı Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliği hakkında son derece net konuştu.
Magazin 4 Nisan 2019 - 11:38

Üç buçuk yıllık aşkı Serenay Sarıkaya ile sürekli olarak çıkan ‘ayrılacaklar’ iddiaları hakkında şimdiye kadar bir açıklamada bulunmayan Bürsin sessizliğini bozdu. Bir ayı aşkın bir zamandır Amerika’da bulunan Bürsin İstanbul’a döner dönmez Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Oyuncu, bir iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı’nda ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SARIKAYA İLE OLAN AŞKI…

Oyuncu muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularına, “Ben yokum, o burada bazı işler yapıyor. Doğal olarak bu tür haberler çıkıyor. Her şey harika gidiyor. Bir ayrılık yok. Biz normal karşılıyoruz bu tür haberleri. Alıştık açıkçası bu tür haberlere” diye cevap verdi.

İLGİLİ HABERKerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin nereli ve kaç yaşında?
Etiketler