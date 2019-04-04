Kerem Bürsin noktayı koydu

Üç buçuk yıllık aşkı Serenay Sarıkaya ile sürekli olarak çıkan ‘ayrılacaklar’ iddiaları hakkında şimdiye kadar bir açıklamada bulunmayan Bürsin sessizliğini bozdu. Bir ayı aşkın bir zamandır Amerika’da bulunan Bürsin İstanbul’a döner dönmez Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Oyuncu, bir iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı’nda ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SARIKAYA İLE OLAN AŞKI…

Oyuncu muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularına, “Ben yokum, o burada bazı işler yapıyor. Doğal olarak bu tür haberler çıkıyor. Her şey harika gidiyor. Bir ayrılık yok. Biz normal karşılıyoruz bu tür haberleri. Alıştık açıkçası bu tür haberlere” diye cevap verdi.