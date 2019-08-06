Kerem Bürsin omuriliğini kırdığını açıkladı

Bodrum tatilinde facianın eşiğinden dönen ve tekneden düşerek omuriliğini kıran Kerem Bürsin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hakkında yapılan kaza haberleri sonrasında sessizliğini bozan ve instagram hesabı üzerinden çektiği bir video ile sevenlerine seslenen Bürsin, kaza geçirdiği haberlerini doğrularken tarih konusunda ise net bilgiler verdi. Çevrede yazılıp çizildiği gibi 10 gün önce değil yaklaşık dört hafta önce bu kazayı geçirdiğini ve korse taktığını söyleyen Bürsin, kısa süre sonra tedavisinin biteceğinin ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.