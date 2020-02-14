Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı hakkında konuştu

Oyuncu Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile henüz çok yeni olan ilişkisi hakkında konuştu. Kendisine bu aşkla ilgili yorumu sorulan Kerem Bürsin son derece net bir cevap verdi.

Bürsin ile Serenay Sarıkaya, birlikte rol aldıkları reklam filmi setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamışlardı. İlişkileri boyunca objektifleri üzerlerine çekmeyi başaran çift, 3,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yaz sürpriz bir kararla noktaladı. Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından gözler eski sevgili Kerem Bürsin’e çevrildi.

İLK YORUM GELDİ

Bürsin, dün akşam katıldığı galada muhabirlerin hedefi haline gelen Bürsin, merak edilen soruya da yanıt verdi. Ünlü oyuncu bu aşkla ilgili olarak “Sevgilim yok. 14 Şubat’ta setteyim. O konuları bilmiyorum. Çok detaylara da girmek istemiyorum. Bu konunun içine de çok girmek istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Açıkçası herkes mutlu olsun. Her şey güzel olsun. Diyeceğim bu kadar” dedi.