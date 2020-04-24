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Kerem Bürsin, Türkiye ile ABD’yi karşılaştırdı
Kerem Bürsin, Türkiye ile ABD’yi karşılaştırdı
Oyuncu Kerem Bürsin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bürsin, "Türkiye'de sınıfsal sorun var, Keanu Reeves her gün metroya biniyor kimseyi rahatsız etmiyor, burada zenginler kullanmıyor" ifadelerini kullandı.
Magazin 24 Nisan 2020 - 10:26

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, uzun yıllar yaşadığı ABD ile şu an mesleki kariyerini sürdürdüğü Türkiye arasındaki farklılıkları değerlendirdi. Türkiye’de ise sınıfsal farklılıkların olduğunu ve belli bir çoğunluğun marka takıntısıyla yaşadığını ifade eden oyuncu, şöyle konuştu:

“ABD’DE IRKÇILIK VAR”

“Mesela Amerika'da ırkçılık gibi öyle bir sistem var. Hapishaneden tutun neredeyse her şeyde bu durum var. Orada siyahilere hala yüzyıllardır devam eden ırkçılık problem mevcut.

“TÜRKİYE’DE SINIFSAL SORUN VAR”

Burada benim gördüğüm daha çok sınıfsal sorun var. Benim gözlemlediğim, tabii istisnalar vardır, zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak. Veya o zengin adam metroyu kullanmayacak. Burada gördüğüm şey illa bir marka takıntısı var. Ben de metroya binebilirim, ilk üzüldüğüm şey oydu. Mesela Keanu Reeves her gün metroya biniyor, kimseyi rahatsız etmiyor. Amerikalılar alışık orada, gündemde olmuyor”

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