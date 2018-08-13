Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya çoğunluğa uymadı!

Ünlü isimler yazın tatil için Bodrum, Çeşme ya da Avrupa ve ABD gibi yerleri tercih ederken, ilişkilerinde sorun yaşandığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, gözlerden uzak bir yeri seçti.

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Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya aşklarını gözlerden ırak yaşamayı sürdürüyorlar. Tatil için Bodrum, Çeşme gibi yerleri değil, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesini seçen çift, sokaklarda rahatça el ele geziyor, halkın arasına karışıyorlar.

EN YAKIŞIKLI 100 ERKEKTEN BİRİ

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine giren Bursin, “Bu tabi ki beni mutlu etti. Ankette ilk 100'e girmişim ama bu anket ne kadar doğru bilmiyorum. Ben dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında mıyım bilmiyorum ama Serenay dünyanın en güzel kadını” demişti.