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Kerem Bürsin’den Hande Erçel itirafı: Kendimi çok şanslı hissediyorum
Kerem Bürsin’den Hande Erçel itirafı: Kendimi çok şanslı hissediyorum
Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalından yayınladığı programına konuk oldu. Ezgi Mola ile keyifli bir sohbete imza atan Bürsin, Hande Erçel sorularını yanıtsız bırakmayarak rol arkadaşına övgüler yağdırdı.
Magazin 21 Ağustos 2020 - 08:35

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Ezgi Mola’nın YouTube üzerinden yayınladığı ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ adlı programına konuk oldu. Sohbetleriyle keyifli dakikalara imza atan ikilinin videosu kısa sürede 400 bin izlendi.

Ezgi Mola'nın yönelttiği ‘Hande çok tatlı bir kız değil mi?' sorusuna Kerem Bürsin, “Hande müthiş bir insan. Gerçekten acayip motive edici biri. Seni motive ediyor, ekibi motive ediyor. Asla söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor. Herkesle çok iyi anlaşıyor. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande'de sıfır ego. Gerçekten dürüst olacağım hiç beklemiyordum. Ben dedim ki bakalım ne ile karşılaşacağız. Ben şok oldum. Bu çok güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.