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Kerem Bursin’in babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Kerem Bursin’in babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Kerem Bursin'in 91 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babaannesi Aliye Güler Bursin, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılamayan Kerem Bursin'in gönderdiği çiçek tabutun üstüne koyuldu.
Magazin 29 Temmuz 2020 - 15:50

Oyuncu Kerem Bursin’in babaannesi Aliye Güler Bursin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu. Kerem Bursin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Babaannesini kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bursin, babaannesi ile olan fotoğrafını ‘Seni çok seviyorum. Nur içinde yat’ notu ile paylaştı.

KEREM BURSİN TÖRENE KATILMADI

Aliye Güler Bursin, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii’nde gerçekleşen cenaze törenine, Aliye Güler Bursin’in Almanya’dan gelen oğlu Pamir Bursin, kızı Nilay Bursin ve sevenleri katıldı. Törene katılamayan oyuncu Kerem Bursin’in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu. Aliye Güler Bursin, Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedildi.(DHA)

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