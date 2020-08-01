Kerem Saka kimdir? Kerem Saka aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Kerem Saka, Yıldız Asyalı ile evliliği ile gündeme gelmişti. Bugün ise çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Magazinin basınına düşen bu haber sonrası ‘Kerem Saka kimdir’ sorusu en çok aratılan konulardan oldu. Yönetmenlik yapan Kerem Saka’nın hayatı ve kariyeri haberimizde…

Daha önce Ekşi 18 ve Hayat Apartmanı gibi dizilerde yönetmen asistanlığı yapan Kerem Saka, son olarak Arka Sokaklar dizisinde ikinci yönetmen olarak çalışmaktadır. İşte Kerem Saka'nın hayatı…

KEREM SAKA KİMDİR?

Kerem Saka, 15 Mart 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Uzun zamandır dizi piyasasında çalışan Kerem Saka, son olarak ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisinde ikinci yönetmenlik görevini sürdürmektedir. Aslı ve Medeni Kemal adında iki çocuğu vardır.