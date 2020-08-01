Kerem Saka kimdir? Kerem Saka aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
Daha önce Ekşi 18 ve Hayat Apartmanı gibi dizilerde yönetmen asistanlığı yapan Kerem Saka, son olarak Arka Sokaklar dizisinde ikinci yönetmen olarak çalışmaktadır. İşte Kerem Saka'nın hayatı…
KEREM SAKA KİMDİR?
Kerem Saka, 15 Mart 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Uzun zamandır dizi piyasasında çalışan Kerem Saka, son olarak ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar dizisinde ikinci yönetmenlik görevini sürdürmektedir. Aslı ve Medeni Kemal adında iki çocuğu vardır.