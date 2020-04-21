Kerem Tunçerİ kimdir? Kerem Tunçeri kaç yaşındadır? Kerem Tunçeri’nin attığı mesajlar olay oldu…

Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin, sosyal medyadan attığı bazı mesajlar başına dert oldu. Eski basketbolcunun, sosyal medyadan bazı kadınlara attığı mesajlar en çok konuşulan konulardan oldu. Peki Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, sosyal medyada attığı mesajlar başına iş açtı. Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin, attığı mesajların ifşa edilmesi sonra ilişkisinin bozulduğu da belirtilmişti. İnternette en çok aratılan konulardan biri olan Kerem Tunçeri'nin hayatı merak ediliyor. İşte Kerem Tunçeri'nin kariyeri…

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Mehmet Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979'da İstanbul'da doğdu. Basketbol kariyerinde millî takımda da yer almıştır. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve Şutör gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Galatasaray'da yetişen Kerem, basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk millî takımında önemli görevler aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye millî basketbol takımını finale taşıdı. Tunçeri'nin millî takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında de millî takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri'nin kurduğu Tunçerispor takımında Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye çalışmaktadırlar.

İFŞA OLAYLARI SONRASI KEREM TUNÇERİ'DEN AÇIKLAMA

Kerem Tunçeri sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgili hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım.”