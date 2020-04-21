Kerem Tunçeri’den ‘ifşa’ açıklaması

Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu. Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün, magazin gündemine bomba gidi düşen aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Aslı Enver ile 41 yaşındaki Kerem Tunçeri’nin bir ilişkiye başladığı söylendi. Ortaya çıkan bu aşk iddiasının ardından Kerem Tunçeri’nin bir çok kadına mesaj attığı ortaya çıktı. Birçok kişi, Tunçeri’yle mesajlaşmalarını sosyal medyada ifşa etti.

SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şimdiye kadar birçok eski sevgilisi olmuş olan, ünlü isimlerle de adı anılan Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından sessizliğini bozdu, ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

