Kerem ve Serenay’dan müthiş dönüş!

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Çiftin keyifsiz halleri ve sorulardan kaçmaları dikkat çekmişti. Bayram tatilini sonlandıran çift önceki gün Atatürk Havaalanı’nda objektiflere yansıdı. Seçimde oy kullanmak için tatillerini erken sonlandıran çiftten Kerem Bursin, Avrupa tatili için, “Müthiş geçti müthiş. Çok güzeldi. Müthiş bir tatil oldu” diye konuştu. Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini arkada bırakıp hızla lüks taksiye binmesi dikkat çekti.

ÇAĞATAY SORULARI MORAL BOZDU

Bursin, Kilyos’taki plajda bir derginin kapak çekimini yaparken Çağatay Ulusoy da aynı plaja gitmiş, uzaklardaki çekimde Kerem Bürsin'i gören Çağatay Ulusoy’un yolunu değiştirdiği iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya’nın taksiye binmesinin ardından bavulları taksinin bagajına yükleyen Kerem Bursin, Çağatay Ulusoy’la pişti olması hakkındaki sorulara şaşırdı. Dudak hareketleriyle haberinin olmadığını anlatan yakışıklı oyuncunun, sorular karşısında morali de bir hayli bozuldu.