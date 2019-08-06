Keremcem kimdir? Keremcem nereli ve kaç yaşında?

Keremcem, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Aslı ile Kerem dizisi ile geçen Keremcem hakkında merak edilenler haberimizde... Keremcem Dürük nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde, Ali Hüroğlu karakterini canlandıran Keremcem hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Keremcem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KEREMCEM DÜRÜK KİMDİR?

Keremcem, 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas’da dünyaya gelmiştir. Asıl Adı Kerem Cem Dürük’dür. İlkokulu Milas Sakarya İlkokulu ve orta öğretimi İzmir Özel Fatih Kolejinde tamamlamıştır. Liseyi ise Muğla'nın Turgutreis Lisesinde okudu. 1995 yılında bu okuldan mezun oldu. İlk bestesi olan Elimde değil şarkısını mezun olduktan bir yıl sonra tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Keremcem’in 2004 yılında Yonca Evcimik’in aracılığıyla Aykut Gürel ile tanışması hayatında çok önemli değişiklikler yapmıştır.

2005 yılında “Eylül” adlı parça ile ilk albümünü piyasaya süren Keremcem asıl çıkını “Ağlayalım Beraber” adlı şarkı ile yapmıştır. 2005'de oyunculuk çalışmalarına da başlayan Keremcem, “Kerem ile Aslı” dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştır. O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Tövbeler Tövbesi, Keskin Bıçak, Elif, İki Yabancı, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde rol almıştır.



Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Ali karakterine hayat veren Keremcem, 1,82 metre boyunda, 77 kilo ve Oğlak burcudur.

Albümleri:

2004 – Eylül

2005 – Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)

2005 – Maia

2006 – Aşk Bitti

2008 – Ateşler İçinde

2009 – Dokun

2011 – Hayata

2013 – Keremcem

Keremcem’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kimse Bilmez (Ali Hüroğlu) (TV Dizisi)

2018 – Aşk ve Mavi (TV Dizisi)

2017 – İki Yalancı (Serkan) (TV Dizisi)

2014 – İksir: Dedemin Sırrı(Sinema Filmi)

2014 – O Hayat Benim (Ateş) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Ömer Yenel) (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Oktay Berk) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (Eren) (TV Dizisi)

2009 – Soysuzlar Çetesi (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Elif (Ahmet Karabey) (TV Dizisi)

2008 – Asteriks Olimpiyatlarda (Seslendirme-Asteriks) (Sinema Filmi)

2008 – Kavak Yelleri (Uğur) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (Cem Arifoğlu) (TV Dizisi)

2006-2007 – Avrupa Yakası (Kerem) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Sarp Teksoy) (TV Dizisi)

2002 – Kerem ile Aslı (Kerem) (TV Dizisi)