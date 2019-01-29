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Keremcem’den dizi sektörüne eleştiri
Keremcem’den dizi sektörüne eleştiri
Ünlü oyuncu ve müzisyen Keremcem, dizi sektöründe yaşanılan sıkıntılarla ilgili, "Dizi sektörü biraz sekteye uğradı. Benim açımdan bir problem yok, ama bir sıkıntı var ortada. Umarım kısa sürede çözülür" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Ocak 2019 - 12:10

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları dolaşan Keremcem, genelde yalnız başına alışverişe çıktığını, henüz bir şey almak için karar vermediğini söyledi.

Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Keremcem, dizi sektöründeki sıkıntıyla ilgili de şöyle dedi: “Dizi sektörü biraz sekteye uğradı. Benim açımdan bir problem yok, ama bir sıkıntı var ortada. Umarım kısa sürede çözülür.”

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Son güncelleme: 12:12 - 29.01.2019
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