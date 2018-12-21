Keremcem’e 30 bin Euroluk hediye

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Keremcem, Milyonerler Fuarı adlı etkinlikte sunulan ünlü ve pahalı markaların ürünlerini inceledi. Dünya genelinden birçok ünlü iş adamının ve sosyetenin katıldığı fuarda ünlü oyuncu, tek Türk davetli oyuncu ve sanatçı olarak boy gösterdi. Yaklaşık 3 gün süren etkinlikte birçok ünlü iş adamı ve cemiyet insanında dikkatlerini üzerine çeken Keremcem, milyonerler fuarından bir de sürpriz ve pahalı hediyeyle döndü. Etkinlik yetkilileri tarafından da büyük ilgiyle karşılaşan Keremcem’e, otuz bin euroluk bir saat hediye edildi.