Keremcem’in imdadına metro yetişti

Şimdilerde Kimse Bilmez adlı dizide izlediğimiz Keremcem, başrolünde oynadığı dizinin yeni bölümünü izleyebilmek için metroyu tercih etti.

‘Kimse Bilmez’ dizisinde canlandırdığı ‘Ali Hüroğlu’ karakteri ile büyük beğeni toplayan Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Set çıkışı sıkışan trafikte mahsur kalan Keremcem, aracından inerek soluğu metroda aldı. Metroda ayakta seyahat ederken takipçileri için bir de fotoğraf paylaşan Keremcem, trafiğin kendisi için engel olamayacağı mesajını verdi. Keremcem, paylaşımına; “Trafik bile #KimseBilmez'in yeni bölümüne yetişmeme engel değil. Saat 20:00'da @atvturkiye'de görüşmek üzere!” notunu düştü.