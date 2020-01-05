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Keremcem’in özel günü
Keremcem’in özel günü
Yeni yıla annesi ile girdiğini açıklayan Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile bu yıl evliliği planı olup olmadığına dair soruya tebessüm etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Ocak 2020 - 11:15

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün İranlı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de yemek yiyen ikili, yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Yılbaşını Bodrum'da annesi ile geçirdiklerini söyleyen Keremcem, “Bizim için çok özel bir gündü çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor. Yeni bir albüm hazırlığına başlayacakken, yeni bir film projesi teklifi aldım. Henüz netleşmedi ama sıcak bakıyorum, şimdi işe başlamadan bir şey söylemek olmaz” dedi.

Kerecem, “2020’de evlilik gibi bir sürpriz olabilir mi?” sorusuna ise tebessüm etmekle yetindi.

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