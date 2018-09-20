Keremcem’in sürpriz projesi yolda
Aradığı ürünlerle alakalı mağaza çalışanlarından bilgi alan Keremcem, çıkışta ayaküstü gazetecilerle konuştu. Çekimlerine başlanan bir sinema filminin kadrosundan sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği gerekçesiyle çıkarıldığı iddia edilen Keremcem, haberler hatırlatılınca; “Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Öyle şeylere geri dönmemek lazım. Herkes işini güzel yapsın sektörümüz büyüsün” dedi. Öte yandan yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkıp çıkmayacağı sorulan oyuncu; “Göreceksiniz sürpriz, yakında” demekle yetindi.