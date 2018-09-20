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Keremcem’in sürpriz projesi yolda
Keremcem’in sürpriz projesi yolda
Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Keremcem, önceki gün Etiler’deki bir kozmetik mağazasındaydı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Eylül 2018 - 08:47

Aradığı ürünlerle alakalı mağaza çalışanlarından bilgi alan Keremcem, çıkışta ayaküstü gazetecilerle konuştu. Çekimlerine başlanan bir sinema filminin kadrosundan sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği gerekçesiyle çıkarıldığı iddia edilen Keremcem, haberler hatırlatılınca; “Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Öyle şeylere geri dönmemek lazım. Herkes işini güzel yapsın sektörümüz büyüsün” dedi. Öte yandan yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkıp çıkmayacağı sorulan oyuncu; “Göreceksiniz sürpriz, yakında” demekle yetindi.

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