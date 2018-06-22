Kerem’den ‘Dünyanın en güzeli’ komplimanı

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Geceye şık bir kıyafetle katılan Serenay Sarıkaya, gazetecilerin karşısına geçti. Son günlerde çıkan haberler hakkında konuşan Sarıkaya, yeni sinema filminin müjdesini verdi. Detay vermek istemeyen Sarıkaya, uzatmalı sevgilisi Kerem Bursin'in dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine girmesini de değerlendirdi. “Kerem'in ilk yüze girmesi çok gurur verici, Türkiye'nin erkekleri ilgi çekiyor bu çok güzel bir şey. Herkesin gönlü nereye gitmek isterse oraya gitsin” dedi.

“ZULÜM BENİ ÇOK ÜZÜYOR”

Geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un Kerem Bursin'le Kilyos'ta pişti olmasıyla ilgili de gelen sorular morali bozulan Sarıkaya, “Ben orada değildim bilmiyordum” demekle yetindi. Son günlerin en çok konuşulan konusu hayvan haklarıyla ilgide konuşan güzel oyuncu, “Hayvanlara yapılan zulüm beni çok üzüyor, takip bile etmek çok acı umarım ki gerçekten bunları durdurulur” dedi.

“SERENAY DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI”

Serenay Sarıkaya'nın yüzü olduğu markanın davetine uzatmalı sevgilisi Kerem Bursin de katıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan dünyanın en yakışıklı erkeği anketi hakkında konuşan Bursin, “Bu tabi ki beni mutlu etti. Ankette ilk 100’e girmişim ama bu anket ne kadar doğru bilmiyorum” dedi. Sevgilisi Serenay Sarıkaya için de iltifatlar eden Bursin, “Ben dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında mıyım bilmiyorum ama Serenay dünyanın en güzel kadını” dedi.