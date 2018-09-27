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Kerimcan Durmaz ameliyat sonrası 9 kilo verdi
Kerimcan Durmaz ameliyat sonrası 9 kilo verdi
Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan DJ Kerimcan Durmaz, bu ay başında geçirdiği apandisit ameliyatı sonrası 9 kilo verdiğini belirtti.
Magazin 27 Eylül 2018 - 14:44

Dün gece Kemer’de bulunan bir mekanda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ı izlemek için yerli ve yabancı turistler gece kulübünü doldurdu. Gece, DJ Serkan ve ‘go go’ dansçılarının şovlarıyla başladı. Saat 02.00’de programına başlayan Kerimcan Durmaz, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı ve çaldığı parçalarla izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Özellikle kadın hayranları cep telefonlarıyla bolca video ve fotoğraf çekerken, Kerimcan Durmaz hem parçalara eşlik etti hem de yaptığı danslarla alkış aldı.

KERİMCAN DURMAZ: “9 KİLO ZAYIFLADIM”

Kerimcan Durmaz, bu ay başında apandisitinin patlaması nedeniyle ameliyat olduğunu, bu operasyon sonrası 9 kilo verdiğini söyledi.
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(DHA)

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