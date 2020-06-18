Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır’ın ardından konuştu ‘Küs bir şekilde ayrılmayı istemezdim

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçen hafta çoklu organ yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti. Öldüğünde yakın dostu Kerimcan Durmaz ile küs oldukları ortaya çıkınca, ünlü fenomen ilk kez bir açıklama yaptı ve 'Caner ile küs olarak ayrılmak istemezdim' dedi...

Kerimcan Durmaz, geçen hafta hayatını kaybeden Caner Çalışır’ın ardından ilk kez konuştu. Caner Çalışır ile küs oldukları ortaya çıkan Durmaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı video ile yakın arkadaşı hakkında ‘6 yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim, arkadaşım, dostum dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor. Son iki ay birbirimize kırgındık Caner ile. Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Düşman değildik. Hala arkadaştık ama birbirimize kırgındık. Böyle olsun istemezdim. Onunla küs bir şekilde ayrılmak istemezdik ama böyle oldu” ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan haberlere de sinirlendiğini ve söylenenlerden rahatsız olduğunu dile getiren Durmaz, bir haftadır telefona bakmadığını anlattı. “Zamanla toparlamaya çalışıyorum” diyen fenomen “Hayat ne kadar gerçekse ölüm de maalesef hayatın bir gerçeği. Ama bunu hayatınızdan çok değer verdiğiniz bir insanı kaybettiğinizde anlayacaksınız” diyerek Caner’e dua istedi…