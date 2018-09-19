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Kerimcan Durmaz: Geber lütfen
Kerimcan Durmaz: Geber lütfen
DJ Kerimcan Durmaz, bir takipçisinin hakkında yaptığı sert yorumlara yine aynı sertlikte yanıt verdi.
Magazin 19 Eylül 2018 - 07:22

Renkli hayatını ve kimliğini yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine ulaştıran DJ Kerimcan Durmaz, kimi zaman bu yaşantısıyla ilgili yoğun eleştirilere maruz kalabiliyor. Kimi zaman bu eleştiriler saygı sınırları içinde olurken kimi zaman da kantarın topuzu fena halde kaçabiliyor. Durmaz’a, bir takipçisi “Ey Allah’ım bu nasıl bir dünya? Nasıl bu hale geldik? Kıyamet kopsun. Sapıklığın modernlik olduğu bir dünya istemiyoruz” diye yazdı.

KERİMCAN SESSİZ KALMADI

Bu yorum üzerine adeta çılgına dönen Kerimcan kendisine yapılan bu hakaretin altında kalmadı ve takipçiye şu cevabı verdi: “Ay kopsun da, sen bir geber lütfen.”

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