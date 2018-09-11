Kerimcan Durmaz geçirdiği ameliyatı anlattı

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Paylaştığı videolarla olduğu kadar renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz, sosyal medyada parladıktan sonra eğlence sektörüne girmiş ve kısa zamanda adından söz ettiren bir dj olmuştu. Ünlü isimlerle olan yakın dostluğu ve renkli hayatıyla gündemden inmeyen Durmaz, yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Geride bıraktığımız ağustos ayından bu yana paylaşımlarını bir hayli azaltan Durmaz bunun nedenini geçirdiği ameliyata bağladı. Geçirdiği apandist ameliyatı yüzünden hayati tehlike atlattığını söyleyen Durmaz, verdiği kiloları geri almak için diyete başladığını da açıkladı.