Kerimcan Durmaz, yeni yaşını Bülent Ersoy’un kucağında kutladı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 24 yaşına bastı. Durmaz, yeni yaşını dostları ile birlikte kutladı. Kerimcan’ın doğum gününe yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic’in yanı sıra Bülent Ersoy, Özlem Yıldız, Gülşah Saraçoğlu, Fatih Ürek ve Deniz Seki’nin de bulunduğu ünlü isimler akın etti.
BÜLENT ERSOY’U ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 24’üncü yaşını yakın dostlarının katıldığı partide kutladı. Durmaz’ı yalnız bırakmayan Bülent Ersoy, partinin ilerleyen saatlerinde Kerimcan’ın göğsüne yatırarak sevdi. Ersoy’la her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan, Ersoy’u öpücüklere boğdu.