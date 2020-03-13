Kerimcan Durmaz’dan kamuoyu açıklaması: Ece Erken’e dava açtım
Çektiği makyaj videoları ile tanınan ve sonrasında da DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz, havalimanında çektiği cinsel içerikli görüntüler ile büyük tepki çekmiş ve hakkında dava açılmıştı. Durmaz dava sürecini geride bıraktıktan sonra takipçilerinin karşısına Amerika’dan çektiği videolar ile çıkmıştı.
DAVA AÇTIĞINI DUYURDU
Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımla sunucu Ece Erken’in sabah programında kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle ona dava açtığını açtığını açıkladı. İşte Durmaz’ın o paylaşımı: