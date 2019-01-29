Kerimcan Durmaz’dan ‘Karşı cins’ yanıtı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan ve ünlü isimlerle yaptığı arkadaşlıkla adından söz ettirmeye devam eden Kerimcan Durmaz katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sürekli olarak eleştirilen Kerimcan Durmaz renkli yaşantısına dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. DJ’lik yapan ve ünlü isimlerle sürdürdüğü yakın ilişkileriyle magazin basınında kendisine yer bulan Durmaz, bir youtube kanalına konuk oldu ve burada yalan makinesine bağlanarak soruları yanıtladı. Kerimcan Durmaz kendisine yöneltilen; “Hiç karşı cinsle beraber oldun mu?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.