Kerimcan Durmaz’ın başlattığı bazlama kavgası büyüyor

Sosyal medyadaki tuhaf paylaşımlarıyla ünlenen ve kazançlarının vergisini ödemediği iddiasıyla sık sık gündem olan Kerimcan Durmaz, oyuncu Hande Erçel için "Kusacağım bu bazlamadan" yazınca hem güzel oyuncu hem de sevgilisi Murat Dalkılıç tarafından engellendi

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Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına “Ay gerçekten artık kusacağım bu bazlamadan” diye yazdı.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram'da Durmaz'ı engelledi. Hemen arkasından Hande Erçel de Durmaz’ın takibini engelledi. Ancak Kerimcan Durmaz, yine rahat durmadı bu kez kendi hesabından “Ay kusanlar çıksın. Instagram'ım kasılıyor!” diyerek ikiliyi hedef aldı. Durmaz’ın tavrı, “Reklam peşinde” diye yorumlandı.