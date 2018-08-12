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Kerimcan Durmaz’ın başlattığı bazlama kavgası büyüyor
Kerimcan Durmaz’ın başlattığı bazlama kavgası büyüyor
Sosyal medyadaki tuhaf paylaşımlarıyla ünlenen ve kazançlarının vergisini ödemediği iddiasıyla sık sık gündem olan Kerimcan Durmaz, oyuncu Hande Erçel için "Kusacağım bu bazlamadan" yazınca hem güzel oyuncu hem de sevgilisi Murat Dalkılıç tarafından engellendi
Magazin 12 Ağustos 2018 - 18:33

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına “Ay gerçekten artık kusacağım bu bazlamadan” diye yazdı.

kerimcanÜnlü oyuncunun sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram'da Durmaz'ı engelledi. Hemen arkasından Hande Erçel de Durmaz’ın takibini engelledi. Ancak Kerimcan Durmaz, yine rahat durmadı bu kez kendi hesabından “Ay kusanlar çıksın. Instagram'ım kasılıyor!” diyerek ikiliyi hedef aldı. Durmaz’ın tavrı, “Reklam peşinde” diye yorumlandı.

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