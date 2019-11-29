Kerimcan’ın rezilliği

İmza attığı rezaletlerin ardı arkası kesilmeyen, kısa bir süre önce ABD’ye taşınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, New York’ta bindiği metroda bir adamla tartıştı. Adama küfür eden Kerimcan, bu anları utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerimcan’ın metrodaki adamla neden tartışığı ise belli değildi. Metrodan indikten sonra yeni bir story çeken Kerimcan Durmaz, “İşte neden metroya binmiyorsunun cevabı. Delirdim sinirden. Gerçekten öldüresim geldi. Sinirden onu linç etmiştim. Kavga çok korkunç bir şey, yoksa kavga en son yapılacak şey. Ama bu beni gerçekten inanılmaz tahrik etti, zor tuttum kendimi” dedi.

Durmaz, geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmek için metroya binerek kalça dansı yaptı.