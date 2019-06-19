Keşif filminin konusu ne? İşte Keşif filminin oyuncu kadrosu…

Keşif filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Filmseverler Keşif ile ilgili ayrıntılı bilgileri araştırıyor. Filmde Berk, Esma ve Hasan'ın dijital bir oyunla başlayan maceralarını ele alıyor. İşte Keşif filmi hakkında merak edilen ayrıntılar..

Keşif filminin başrollerinde; Burak Can, Sude Zulal Güler ve İbrahim Yıldız yer alıyor. Oyun oynarken kendilerini Çanakkale Savaşı’nın içinde bulan 3 genç hem kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler hem de bu macerada kendilerini keşfedecekler.

KEŞİF FİLMİNİN KONUSU

Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan'ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır.

Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018'e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.