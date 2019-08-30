Keşif filminin konusu ve oyuncuları

Keşif filmi televizyon ekranında yayınlanıyor. Filmseverler Keşif filminin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Filmde farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan gençlerin başından geçen maceralar ele alınıyor.

Keşif filminin konusu şöyle; farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan'ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır.

Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018'e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.

KEŞİF FİLMİNİN OYUNCULARI