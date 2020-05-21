Kesişen Dünyalar filmi kaç yılında çekildi? Kesişen Dünyalar konusu ne, oyuncuları kim?

Bir uzaylı ile dünyalının dostluğunu anlatan ve vizyona girdiği 2017 yılının dikkat çeken filmlerinden biri olan Kesişen Dünyalar filmi bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanıyor. Kesişen Dünyalar filminin konusu ve oyuncularını haberimizden öğrenebilirsiniz…
KESİŞEN DÜNYALAR KONUSU
Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.
KESİŞEN DÜNYALAR OYUNCULARI
Irina Starshenbaum – Julia Lebedeva
Alexander Petrov – Tyoma
Rinal Mukhametov – Hakon
Oleg Menshikov – Colonel Lebedev
Sergey Garmash – Vice-Prime Minister
Lyudmila Maksakova – Lyuba